Komedi türünde çekilen Eyvah Babam filmi 2 Haziran 2023 yılında vizyona girmişti. Yönetmen koltuğunda Laura Terruso'nun oturduğu filmin orijinal ismi About My Father olarak da biliniyor. Filmi izleyecek olanlar Eyvah Babam (About My Father) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Eyvah Babam hangi yıl çekildi? sorguları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

EYVAH BABAM (ALL ABOUT MY FATHER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sebastian, geleneksel yapıdaki İtalyan göçmeni babası Salvo'ya Amerikalı kız arkadaşına evlilik teklif edeceğini söylediğinde Salvo, oğlunun kız arkadaşı ve ailesi ile bir hafta sonu geçirmek konusunda ısrarcı olur.

EYVAH BABAM OYUNCULARI