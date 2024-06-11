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Survivor ikinci finalist kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Haziran Salı

Survivor All Star 2024, 11 Haziran Salı günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 11 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Haziran Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 22:45
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Survivor ikinci finalist kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Haziran Salı

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 11 Haziran Salı günü bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 11 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 11 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 11 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan ve bu yılın ikinci finalisti olan isim henüz belli olmadı.

Öte yandan ilk finalist Batuhan olmuştu.

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