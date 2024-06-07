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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Haziran Cuma

Survivor All Star 2024, 7 Haziran Cuma günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 7 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Haziran Cuma Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 23:41 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 00:13
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Haziran Cuma

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 7 Haziran Cuma günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 7 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 7 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 7 Haziran Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim BATUHAN oldu.

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