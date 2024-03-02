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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Survivor'da eleme adayı kim oldu!

Survivor All Star 2024 2 Mart Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi..Peki, 2 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 2 Mart Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 01:03
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Survivor'da eleme adayı kim oldu!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 2 Mart Cumartesi Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 2 MART?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 2 Mart Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı KIRMIZI takım kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan HAKAN oldu.

SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

  • Nagihan Karadere
  • Nihat Altınkaya
  • Bozok Gören
  • Turabi Çamkıran
  • Gizem Memiç
  • Doğukan Manço
  • Sercan Yıldırım
  • Pınar Saka
  • Aleyna Kalaycıoğlu
  • Berna Gözbaşı
  • Ersin Korkut
  • Merve Aydın
  • Özgür Tetik

SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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