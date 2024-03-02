Haberler Magazin BENİ SATAN CASUS (The Spy Who Dumped Me) FİLMİNİN KONUSU NE? | Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim?

BENİ SATAN CASUS (The Spy Who Dumped Me) FİLMİNİN KONUSU NE? | Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Susanna Fogel'in oturduğu Beni Satan Casus filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, komedi ve casusluk türündeki 2018 yapımı Beni Satan Casus hakkında arama motorlarında araştırılan 'Beni Satan Casus filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BENİ SATAN CASUS (The Spy Who Dumped Me) FİLMİNİN KONUSU NE? | Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim?

Beni Satan Casus filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Susanna Fogel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Beni Satan Casus filminin konusu ne? Beni Satan Casus oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BENİ SATAN CASUS (THE SPY WHO DUMPED ME) FİLMİNİN KONUSU NE?

30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır...

BENİ SATAN CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Mila Kunis
  • Kate McKinnon
  • Sam Heughan
  • Justin Theroux
  • Ivanna Sakhno
  • Gillian Anderson
  • David Iserson
  • Hasan Minhaj
  • Tom Stourton
  • Fred Melamed
  • Paul Reiser
  • Dustin Demri-Burns

DİĞER
Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..."
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Günlük burç yorumları 2 Mart 2024 | 🌓Venüs - Uranüs açısı netleşiyor
Sayısal Loto sonuçları 2 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 10:55
En değerli Türk futbolcuları belli oldu! En değerli Türk futbolcuları belli oldu! 10:52
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 10:50
Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var 10:49
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:43
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." 10:40
Daha Eski
Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? 10:40
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:36
Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? 10:34
Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:30
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? 10:27
Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar 10:25