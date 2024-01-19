GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 19 Ocak Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | Gelinim Mutfakta'nın 1305. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 19 Ocak Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 19 OCAK CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1305. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı. Günün puanları verildiğinde hafta boyu en düşük puanı kazanan gelin ve kayınvalidesi programa veda edecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 19 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Ocak Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 Ocak Perşembe günü çeyrek altını Tuğba gelin kazandı.

19 OCAK GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

19 Ocak Cuma günü haftanı en yüksek puanı alan gelini 10 altın bileziği kazanacak. 18 Ocak Perşembe günü yapılan puanlamanın ardından gelinlerin toplam puanları şöyle:

Yeşim: 56 puan

Tuğba: 55 puan

Selda: 56 puan

Filiz: 26 puan

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 8-12 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 8-12 Ocak hafta finalinde kendi isteğiyle programa veda eden isim Gülenay gelin oldu.