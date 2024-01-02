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MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU 2024? Masterchef çeyrek final ne zaman?

TV8'in sevilen yarışam programı Masterchef final bölümüne hazırlanıyor. Her sezon yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda bu yıl final için gün sayılmaya başladı. Son 4'e kalan yarışmacılar arasından bir kişi birinci olacak. Peki, Masterchef çeyrek final ne zaman? Masterchef ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 21:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 22:10
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MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU 2024? Masterchef çeyrek final ne zaman?

Masterchef final bölümü ile ekranlara gelmek için gün sayıyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Son 4'e kalan Esra, Tahsin, Barbaros ve Hasan arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef final bölümü ne zaman 2024? Masterchef ne zaman bitecek? sorularının yanıtını sizler için derledik.

MASTERCHEF ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Masterchef çeyrek final 5 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak. Masterchef 2024 birincisi henüz belli olmadı. 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star'ın bu yılki şampiyonu belli olacak.

Finale kalan 5 isim Esra, Tahsin, Barbaros, Hasan ve Sergen olmuştu. Son olarak Sergen'in elenmesi üzerine geri kalan 4 yarışmacı arasındaki rekabet sürüyor.

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