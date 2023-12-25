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MASTERCHEF CEKETİ KİM KAZANDI? 25 Aralık MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı finalist oldu?

Masterchef All Star'da şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan Masterchef, ilk ceketini bu akşam verecek. Finalistler, birbirinden zorlu tabaklarla birbiriyle yarışırken 'Masterchef ceketi kim kazandı? 25 Aralık MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı finalist oldu?' soruları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cevaplar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 12:11
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MASTERCHEF CEKETİ KİM KAZANDI? 25 Aralık MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı finalist oldu?

MASTERCHEF CEKETİ KİM KAZANDI? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketler için ilk yarışma bugün yapılacak. En başarılı tabağın sahibi ilk ceketi almaya hak kazanırken arama motorlarında araştırılan 'Masterchef ceketi kim kazandı? 25 Aralık MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı finalist oldu?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

25 ARALIK MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

Bu haftanın ilk bölümü, 25 Aralık Pazartesi akşamında oynanacak. MasterChef'in ilk finalisti ceketi almaya hak kazanırken bölüm sonunda finalist belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

🌟MICHELIN YILDIZI NEDİR?🌟

Michelin Rehberi'nin yer aldığı ülkelerde verilen yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

⭐Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

⭐⭐İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

⭐⭐⭐Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

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