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HAVA SALDIRISI (AIR STRIKE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hava Saldırısı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Xiao Feng'in oturduğu ve başrollerini Liu Ye, Bruce Willis, Adrien Brody'nin paylaştığı Hava Saldırısı filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Tarihi savaş film türündeki 2018 yapımı Hava Saldırısı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Hava Saldırısı filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:11
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HAVA SALDIRISI (AIR STRIKE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hava Saldırısı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hava Saldırısı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Xiao Feng'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hava Saldırısı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN KONUSU NE?

1940'ta, 2. Dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.

HAVA SALDIRISI OYUNCULARI KİM?

  • Bruce Willis
  • Adrien Brody
  • Liu Ye
  • Rumer Willis
  • Song Seung-heon
  • Fan Bingbing
  • William Chan
  • Nicholas Tse
  • Simon Yam
  • Janine Chang
  • Jiro Wang
  • Eric Tsang
  • Huang Shengyi
  • Ray Lui
  • Kenny Bee
  • Chen Daoming
  • Fan Wei
  • Niki Chow
  • Xiaoqing Liu
  • Gang Wu
  • Hu Bing
  • Huang Haibing
  • Ma Su
  • Geng Le
  • Kefan Cao
  • Lei Jia
  • Yuanzheng Feng
  • Yongli Che
  • Ariel Aisin-Gioro
  • Tenma Shibuya
  • Wanzhong Wang
  • Zhang Fan
  • Keith Shillitoe
  • Bassem Khayati

HAVA SALDIRISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çin yapımı tarihi savaş filmi Havfa Saldırısı 2018 yılında çekilmiştir.

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