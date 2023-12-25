HAVA SALDIRISI (AIR STRIKE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Hava Saldırısı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Hava Saldırısı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Xiao Feng'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Hava Saldırısı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAVA SALDIRISI FİLMİNİN KONUSU NE?

1940'ta, 2. Dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.

HAVA SALDIRISI OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Adrien Brody

Liu Ye

Rumer Willis

Song Seung-heon

Fan Bingbing

William Chan

Nicholas Tse

Simon Yam

Janine Chang

Jiro Wang

Eric Tsang

Huang Shengyi

Ray Lui

Kenny Bee

Chen Daoming

Fan Wei

Niki Chow

Xiaoqing Liu

Gang Wu

Hu Bing

Huang Haibing

Ma Su

Geng Le

Kefan Cao

Lei Jia

Yuanzheng Feng

Yongli Che

Ariel Aisin-Gioro

Tenma Shibuya

Wanzhong Wang

Zhang Fan

Keith Shillitoe

Bassem Khayati

HAVA SALDIRISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çin yapımı tarihi savaş filmi Havfa Saldırısı 2018 yılında çekilmiştir.