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AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Aquaman filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda James Wan'ın oturduğu Aquaman filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2018 yapımı Aquaman hakkında arama motorlarında araştırılan 'Aquaman filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 12:50
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AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Aquaman filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Aquaman filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Wan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Aquaman filminin konusu ne? Aquaman oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AQUAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan'ın yönettiği filmin başrolünde Jason Momoa yer alıyor. Filmin kadrosunda; Aquaman'in yardım eden, Atlantis tahtının danışmanı Nuidis Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu Willem Dafoe, Atlantis'in kraliçesi Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Aquaman'in kötü kalpli yarı-kardeşi ve Atlantis'in kralı Orm rolünde, "Korku Seansı" evreninin Ed Warren'ı, Watchmen'in Nite Owl'u Patrick Wilson, Aquaman'in annesi kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, intikamcı Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II ve Atlantisli kabile Xebel'in lideri Nereus rolünde Dolph Lundgren de yer alıyor.

AQUAMAN OYUNCULARI

  • Jason Momoa

  • Amber Heard

  • Patrick Wilson

  • Nicole Kidman

  • Willem Dafoe

  • Dolph Lundgren

  • Yahya Abdul-Mateen II

  • Randall Park

  • Julie Andrews

  • Temuera Morrison

  • Gabriella Petkova

  • Mabel Tamone

  • John Gettier

  • Braden Lewis

  • Patrick Cox

  • Michael Beach

  • Sophia Forrest

  • Otis Dhanji

  • Djimon Hounsou

  • Graham McTavish

  • Leigh Whannell

  • Natalia Safran

  • Kaan Güldür

  • Hank Amos

  • Ludi Lin

  • Ross Kernahan

  • Patrick Atchison

  • Anna Patch

  • Alice Lanesbury

  • Tainui Kirkwood

  • Jon Fabian

  • Andrew Crawford

  • John Rhys-Davies

  • Mikey Wulff

  • Sonny Le

  • Micah Ohlman

  • Robert Longstreet

  • Devika Parikh

  • Vyacheslav Khostikoyev

  • Sergey Kiyashko

  • Akmal Gurezov

  • Bobby Silva

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