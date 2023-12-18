MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 ARALIK? MasterChef bu hafta elenen yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 ARALIK? | MasterChef 2023 All Star'da büyük final heyecanı için geri sayım devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde yapılan yemeklerin ardından tadımlar tamamlandı. Akabinde haftayı dokuzuncu tamamlayarak veda eden isim, 17 Aralık Pazar akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları yemeği şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi? MasterChef bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF BU HAFTA ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın kazananı 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Oynanan dokunulmazlıklar sonrası haftanın eleme adayları da açıklandı. MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü sonrası haftanın son eleme adayı DİLARA oldu. Haftanın diğer eleme adayları ise Esra, Batuhan ve Barbaros olarak açıklanmıştı.

MASTERCHEF HAFTA FİNALİ ÖZETİ 17 ARALIK

MasterChef'te 17 Aralık Pazar akşamı ise haftanın elenen ismi belli oldu. Jüri üyelerinin verdiği puanların ardından MasterChef All Star 2023'ün 9.'su DİLARA elendi. İlk turda bıldırcın kullanarak çeşitli yemekler hazırlayan yarışmacılar, ilk tur oylaması sonucunda şu puanları topladı:

Barbaros 20,5 Esra 15,5 Batuhan 18 Dilara 17

İKİNCİ TUR KIRAN KIRANA GEÇTİ

İkinci turda yarışmacılar, Canele adlı tatlıyı yaparak Danilo şefin tabağına en yakınını yapmak için kozlarını paylaştı. Batuhan ve Barbaros yaptğıkları tatlıyla potadan kurtulurken Batuhan oylama sonunda 37,5 puan, Barbaros ise 35 puan aldı. Son ikiye Esra ve Dilara kaldı.

Esra, Somer ve Mehmet şeften 7'şer puan alarak 29.5 puana ulaştı. Canele'si en çok beğenilen yarışmacı olan Esra 36 puan ile geceyi tamamlayarak yarışmaya devam etti. Gecenin ikinci ismi olan Esra, '' Geceleri uyku uyumuyorum. Şu önlükten bir tanesini giyene kadar. Dilara başarılı bir kız. Potaya fısıldayan kadın diyebilirim kendime.'' dedi. Elenen isim Dilara oldu. Dilara yarışmaya dokuzuncu olarak veda etti.

DİLARA'DAN DUYGU DOLU VEDA KONUŞMASI

Yarışmaya veda eden Dilara, bölüm sonunda düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Dilara şu cümleleri söyledi: İnandığım bir şey var. Hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş bir insanın nerede ne şekilde çalıştığı hiç fark etmez. Bu hikaye bitti. Yeni ve daha güzel bir hikaye başlayacak. Teşekkür ederim hepinize.

Bu yarışmanın başından sonuna kendim olduğum için, binlerce kişinin tepkilerine rağmen kimsenin üstüne oynamadığım ve yalan söylemediğim için kendimle gurur duyuyorum. Çok iyi bir restoran açacağıma emin olabilirsiniz. Bu kadar erken bitirmeyi beklemiyordum. Hayat bu. Bazen sen kanatlarını gökyüzüne kadar açarsın ama nasibin kadar uçarsın."