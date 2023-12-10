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Masterchef DİLARA kimdir? DİLARA BAŞARAN kaç yaşında, nereli?

Masterchef yarışmacısı Dilara Başaran ve hayatı yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Mesleğine 15 yaşında adım attığını söyleyen Dilara, genç yaşına rağmen dikkat çekmeyi başarmıştır. Peki, Dilara Başaran kaç yaşında, nereli? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:01
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Masterchef DİLARA kimdir? DİLARA BAŞARAN kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Dilara Başaran, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Dilara Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

İstanbul'da doğup büyüyen Dilara Başaran aslen Tekirdağlıdır. Yarışmaya da İstanbul'dan katılan genç yarışmacı, mesleğe 15 yaşında başlamıştır ve o günden bu yana da tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürmektedir. Masterchef Türkiye yarışmacılarından olan Dilara, 1997 doğumludur. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dİlara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirmiştir.

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