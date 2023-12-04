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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 4 ARALIK PAZARTESİ | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meltem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Meltem Hanım oldu. Meltem Hanım Lokma Tiramisu tarifiyle yarışmacıların beğenisini kazandı. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meltem kaç puan aldı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Yemekteyiz 4 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 19:50
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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 4 ARALIK PAZARTESİ | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Meltem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Meltem Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 4 Aralık Pazartesi puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MELTEM KAÇ PUAN ALDI?

Meltem Hanım'ın yemek listesine yarışmacılar şu şekilde puan verdi:

Dilan: 5

Uğur: 5

Yasin: 7

Tursun: 5

Günün yarışmacısı Meltem Hanım toplamda 22 puan alarak günü tamamladı. 5 Aralık Salı gününün yarışmacısı Uğur Bey olacak.

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