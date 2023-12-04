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Masterchef EREN kimdir? KIZILSAKAL lakaplı EREN KAŞIKÇI kaç yaşında, nereli?

Masterchef yarışmacısı Eren Kaşıkçı ile ilgili detaylı bilgiler yarışmanın meraklı takipçileri tarafından araştırılıyor. Kırıkkale'de dünyaya gelen Masterchef Eren, kızıl renkli sakalı sebebiyle Kızılsakal lakabıyla anılıyor. Evli ve bir çocuk babası olan Eren, yarışmaya Gökçeada'dan katılıyor. Masterchef Eren Kaşıkçı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 21:00
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Masterchef EREN kimdir? KIZILSAKAL lakaplı EREN KAŞIKÇI kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF EREN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Eren Kaşıkçı, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 33 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı ilkokulu Balıkesir Edremit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir.

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