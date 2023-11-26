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MASTERCHEF KİM ELENDİ 26 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşandı. 26 Kasım Pazar günü elenen yarışmacının seyircilere duyurulacağı bölüm merakla bekleniyordu. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 26 Kasım 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 01:40 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 01:40
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 26 KASIM? Masterchef'te veda eden isim belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli oldu.

Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 26 KASIM?

MasterChef All Star'a 26 Kasım Pazar günü veda eden isim Alican oldu.

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Masterchef'te veda eden isim belli oldu mu?
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