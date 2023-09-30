MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Eylül MasterChef 100 bin lira ödülü kim aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldiler.

Masterchef ödül oyununda en iyi yemeği yapan yarışmacı 100 bin TL ödülün sahibi oldu. Ödül yarışının ilk etabında takımlar peynirlerden yemekler hazırladılar. İkinci etapta ise sıfır atık konseptiyle yemekler yapıldı.

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı Barbaros oldu.