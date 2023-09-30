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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Eylül MasterChef 100 bin lira ödülü kim aldı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan son hızıyla devam ediyor. MasterChef All Star'da 100 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar ödülü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 29 Eylül MasterChef’te ödülü kim kazandı? İşte yaşanan gelişmeler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:51
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Eylül MasterChef 100 bin lira ödülü kim aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli oldu. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldiler.

Masterchef ödül oyununda en iyi yemeği yapan yarışmacı 100 bin TL ödülün sahibi oldu. Ödül yarışının ilk etabında takımlar peynirlerden yemekler hazırladılar. İkinci etapta ise sıfır atık konseptiyle yemekler yapıldı.

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM ALDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı Barbaros oldu.

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