BERGEN FİLMİ KONUSU NE? - Bergen filmi oyuncuları kim? Ne zaman, nerede çekildi?

Bergen filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Mehmet Binay, Caner Alper'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bergen filminin konusu ne? Bergen oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BERGEN FİLMİNİN KONUSU NE?

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten değiştirir. Ankara'da yaşarken annesinden başka kimsesi yoktur, baba yoksunluğu, içinde derin bir boşluk açar. Öte yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah'tan ayrılmasıyla yara alır. Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

Ancak zamanın koşullarında yapılan kontratlar sebebiyle Bergen, geçici olarak çalışmak üzere annesiyle birlikte Adana'ya gider. Adana'da çalıştığı müzikholde sahne ve müzik tarzını değiştirmek zorunda kalır. Daha sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel, en parlak döneminde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder.

Genç kadın, yaşadığı trajediye rağmen sahnelere döndüğünde, başarılı yorumculuğu ile Türkiye çapında büyük bir şöhret kazanır. Tehdit, taciz ve şiddet eylemleriyle seyreden gerilimli ve git-gellerle dolu bir ilişkidir Halis'le yaşadığı. Bergen hep korku içindedir. Artık kesin bir biçimde bu kâbustan kurtulduğunu düşünürken, hiç beklemediği bir anda ve mekanda silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder. Henüz 30 yaşındaki Bergen öldüğünde, hem bir kurban hem de arabeskin kraliçesi olarak Türk halkının kalbine kazınır.

BERGEN OYUNCULARI KİM?

Farah Zeynep Abdullah

Erdal Beşikçioğlu

Ahmet Kayakesen

Nergis Öztürk

Tilbe Saran

Ali Seçkiner Alıcı

Almina Kahraman

Arif Pişkin

Şebnem Sönmez

Suzan Kardeş

Aydan Koptur

Nurcan Eren

Mehmet Kefli

Burcu Karakaya

Müfit Aytekin

Ayhan Kızılsu

Tugce Karaoglan

BERGEN NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

2022 yılında vizyona giren Bergen filminin çekimleri İstanbul, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirildi.