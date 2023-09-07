SURVIVOR 2024 ALL STAR 2. YARIŞMACI BELLİ OLDU | İşte Survivor kadrosunda yer alacak isimler

Ekranların en sevilen yarışam programlarından Survivor, All Star formatıyla yeni sezonda da milyonları ekran başına kilitleyecek. Büyük küçük herkesin heyecanla izlediği, yarışmaların yanı sıra açlıkla mücadele eden yarışmacıların birbirlerine olan tutumununun da programa heyecan kattığı Survivor'da 2024 All Star kadrosu şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

SURVIVOR 2024 ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2024 All Star'ın ilk yarışmacısı, 2012 yılının şampiyonu Nihat Altınkaya oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bu bilginin ardından yeni sezona sayılı günler kala, kadroda yarışacak 2. isim de seyircilere duyuruldu. Buna göre, Survivor All Star kadrosunun 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden 2. yarışmacıyı da duyuran Acun Ilıcalı, paylaşımında Karadere'nin fotoğrafının üzerine şu ifadeleri yazdı: "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım"

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1980'de doğan 43 yaşındaki Nagihan Karadere, 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor All Star adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.