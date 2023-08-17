Haberler Magazin MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak bu akşam yeni eleme adayları belli oldu. Mert'in elendiği hafta sonrasında yarışmaya Kıvanç katıldı. Bu gecede eleme potasına girme heyecanı yaşandı. Peki ama MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 02:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 02:40
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 17 Ağustos MasterChef All Star eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak bu akşam yeni eleme adayları belli oldu. Mert'in elendiği hafta sonrasında yarışmaya Kıvanç katıldı. Bu gecede eleme potasına girme heyecanı yaşandı. Peki ama MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu akşam eleme adayı netleşti. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi. Peki ama eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlığı Gamze kazandı. Eleme adayı olarak Azize potaya gönderildi. Gamze eleme adayı olarak potaya gönderdiği kaptan Azize için ''Kaptana kıyağım olsun yarışmak istediği potadaki arkadaşını kendisi seçsin.'' dedi.

Rıfat ve Dilara 6'şar oy aldığı için kaptan Azize iki isimden birisini seçmek zorunda kaldı.

Azize, ''Hep ağır yemekleri aldım. Ben olsam reçeteye sarılırım. Ama Rıfat evet o gün haklıydın, bu hafta gerçekten savaşan bir Dilara vardı. O yüzden üzülerek seni söylüyorum.'' dedi.

Böylece Rıfat gecenin 2. eleme adayı oldu.

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