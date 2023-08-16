Haberler Magazin KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kingsman: The Secret Service filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kingsman: The Secret Service filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Matthew Vaughn oturduğu 2015 yapımı Kingsman: Gizli Servis filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Mark Millar ve Dave Gibbons tarafından kaleme alınan senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Kingsman: Gizli Servis filminin detayları ve filme dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:23 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:24
KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kingsman: The Secret Service filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

The Secret Service adlı çizgi romanından uyarlanan Kingsman: Gizli Servis filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak Kingsman: Gizli Servis filmine dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte Kingsman: Gizli Servis filminin çekim tarihi ve filme dair merak edilen detaylar...

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gary "Eggsy" Price, çok küçük yaşta babasını bir askeri görevde yitirir. Bu gizli görev neticesinde ailesine bir madalya takdim edilir ve aileye bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası verilir.

Aradan 17 yıl geçer, işsiz Eggsy annesinin evinde yaşamaktadır. Bir gün trafikte kargaşaya neden olur ve tutuklanınca karakoldan kurtulmak için madalyayı kullanır. Onu bu olaydan kurtaran ajan Harry Hart ise hayatını Eggsy'nin babasına borçludur.

Şimdi Harry, bu sıradan gibi görünen gence, gizli bir bağımsız istihbarat servisi ajanı olmanın yollarını öğretecektir. Eggsy'yi bu yeni hayatında ciddi bir sınav beklemektedir…

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Taron Egerton - Gary "Eggsy" Unwin
  • Colin Firth - Harry Hart / Galahad
  • Samuel L. Jackson - Richmond Valentine
  • Mark Strong - Merlin
  • Michael Caine - Chester King / Arthur
  • Sophie Cookson - Roxanne "Roxy" Morton
  • Sofia Boutella - Gazelle
  • Samantha Womack - Michelle Unwin
  • Geoff Bell - Dean
  • Edward Holcroft - Charlie Hesketh
  • Mark Hamill - James Arnold
  • Jack Davenport - Lancelot
  • Jack Cutmore-Scott - Rufus Saville
  • Lily Travers - Lady Sophie
  • Richard Brake - Sorgulayıcı

KINGSMAN: GİZLİ SERVİS FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

29 Ocak 2015'te vizyona giren Kingsman: Gizli Servis filmi Amerikan yapımıdır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan sabaha karşı olay yaratan paylaşımlar! Yeni çalım Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi?
MİT'ten nokta operasyonu! PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal etkisiz hale getirildi
Kartal'a transferde kötü haber! Inter...
F.Bahçe fiyatı revize etti! Yeni teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef All Star eleme adayları belli oldu! (15 Ağustos)
Banliyö 13: Ultimatom konusu ne?
Dışişleri Bakanlığı 310 memur alıyor: KPSS şartı yok, lisans mezunu olmak yeter!
İstanbul namaz vakitleri 2023
16 Ağustos günlük burç yorumları: Yeniay aslan burcunda!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 09:44
Kartal'a transferde kötü haber! Inter... Kartal'a transferde kötü haber! Inter... 09:19
Milot Rashica İstanbul'a geldi! Milot Rashica İstanbul'a geldi! 01:50
Milot Rashica İstanbul'a geldi! Milot Rashica İstanbul'a geldi! 01:51
Galatasaray play-off rakibi kim, 4. ön eleme var mı, maçları ne zaman? Galatasaray play-off rakibi kim, 4. ön eleme var mı, maçları ne zaman? 07:05
Flaş sözler! "Yönetim maaşını artırmalı" Flaş sözler! "Yönetim maaşını artırmalı" 08:36
Daha Eski
Dominguez radara girdi Dominguez radara girdi 00:20
Hücum değişti Hücum değişti 00:20
Emin sakatlandı Emin sakatlandı 00:21
Maaşına zam yapılmalı Maaşına zam yapılmalı 00:21
Pit stop Pit stop 00:22
Molde'yi istedik Molde'yi istedik 00:26