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JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow'un oturduğu Jurrasic World filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. 2015 yapımı başarılı animasyon Jurrasic World hakkında arama motorlarında araştırılan 'Jurrasic World filminin konusu ne? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 16:36
JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jurrasic World filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Colin Trevorrow'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic World filminin konusu ne? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE?

"Jurassic World" filmi, Steven Spielberg tarafından yaratılan "Jurassic Park" serisinin devamı niteliğindedir. Filmin konusu, önceden başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park projesinden yıllar sonra, Isla Nublar adlı bir adada kurulan ve dinozorların yaşadığı bir tema parkı olan "Jurassic World"e odaklanır.

Jurassic World, başarılı bir şekilde ziyaretçi çeken bir park haline gelmiştir. Ancak insanların ilgisini canlı tutmak için park yönetimi, yeni bir yaratık olan ve hibrit bir dinozor olan Indominus Rex'i yaratır. Ancak Indominus Rex beklenmedik şekilde kontrol dışına çıkar ve adadaki diğer dinozorları da tehdit etmeye başlar.

JURRASIC WORLD OYUNCULARI KİM?

  • Bryce Dallas Howard
  • Chris Pratt
  • Nick Robinson
  • Ty Simpkins
  • Katie McGrath
  • Irrfan Khan
  • Lauren Lapkus

JURRASIC WORLD FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jurrasic World filminin yapım yılı 2015'tir.

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