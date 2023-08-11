Haberler Magazin SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

David F. Sandberg'ün yönetmen koltuğuna oturduğu Shazam! 6 Güç filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Macera sahneleriyle nefes kesen Shazam! 6 Güç filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2019 yapımı sinema filmi Shazam! 6 Güç dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 15:54 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 16:12
SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Shazam! 6 Güç filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Henry Gayden'ın kaleme aldığı Shazam! 6 Güç filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Herkesin içinde bir süper kahraman yatar, kimileri için bu birkaç sihirli sözcük ile ortaya çıkabilir. 1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği bir süper kahraman... Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un görkemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü yetişkin bedeni ile o bedeni yöneten küçük bir çocuğun ruhu bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor? Shazam, yeteneklerinin sınırlarını bir çocuğun neşeli pervasızlığıyla test etmeye koyulur.

SHAZAM! 6 GÜÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Zachary Levi
  • Mark Strong
  • Asher Angel

DİĞER
Premier Lig hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? 2023 - 2024 Premier Lig canlı yayın hangi kanalda?
Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den CHP'ye yaylım ateşi! "Seçim bitti ittifak bitti" resti: "Kaybettik ders çıkaracağız"
Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SAKIN DIŞARI ÇIKMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Gerçek Kahraman filminin konusu ne?
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunan stoper Sivasspor'da Yunan stoper Sivasspor'da 16:09
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 16:06
Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması Ancelotti'den flaş Arda Güler açıklaması 16:02
Amilton'un yeni takımı belli oldu! Amilton'un yeni takımı belli oldu! 15:52
F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı! 15:44
Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i Cimbom'un yıldızı kadroya dönüyor! İşte Kayseri maçı 11'i 15:32
Daha Eski
Al Ahli - Al Hazm maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Hazm maçı saat kaçta? 15:30
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 15:13
F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! F.Bahçe'den Ergin Ataman'a Wilbekin yanıtı! 14:59
Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer 14:56
Sivas'la bitirmişti! Yine Sivas'la başlayacak Sivas'la bitirmişti! Yine Sivas'la başlayacak 14:36
Aslan Kayserispor maçına hazır! Aslan Kayserispor maçına hazır! 14:35