GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİNİN KONUSU NE? | Gerçek Kahraman oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gerçek Kahraman filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Shawn Levy'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Gerçek Kahraman filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GERÇEK KAHRAMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerçek Kahraman, açık dünya oyunu olan Free City'de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıradışı hikayesini konu ediyor. Guy, rutin bir hayat süren ve bir bankada memur olarak çalışan genç bir adamdır. Bir gün genç adam, Free City adında acımasız bir açık dünya oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Bu keşif onun hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Artık kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırları olmayan bu dünyada hayatta kalmak ve diğer karakterleri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

GERÇEK KAHRAMAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ryan Reynolds

Jodie Comer

Joe Keery

Taika Waititi

Dwayne Johnson

Aaron W Reed

John Krasinski

Utkarsh Ambudkar

GERÇEK KAHRAMAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı bilimkurgu aksiyon komedi türündeki Gerçek Kahraman filmi 2021 yapımıdır.