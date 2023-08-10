Haberler Magazin MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 10 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 10 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayları çıkarıldı. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları merak edenler son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 02:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 02:40
MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 10 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star yarışmasında 10 Ağustos günü Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede yarışan mavi ve kırmızı takımlar arasında en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı.

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele verildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu sonunda en fazla başarılı yemeğe sahip olan MAVİ TAKIM dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında kırmızı takım üyeleri arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan MERT oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te günün ilk eleme adayı BARIŞ oldu. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonunda ERAY olarak belirlendi.

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