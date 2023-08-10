MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 10 Ağustos MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star yarışmasında 10 Ağustos günü Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede yarışan mavi ve kırmızı takımlar arasında en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı.

MasterChef 2023 All Star yarışmasının 10 Ağustos 2023 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele verildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu sonunda en fazla başarılı yemeğe sahip olan MAVİ TAKIM dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2023 All Star yarışmasında kırmızı takım üyeleri arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu sonunda kazanan MERT oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te günün ilk eleme adayı BARIŞ oldu. Diğer eleme adayı takım içi oylama sonunda ERAY olarak belirlendi.