SUÇLULAR TAKIMI (DEN OF THIEVES) FİLMİNİN KONUSU NE? | Suçlu Takımı oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Suçlular Takımı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christian Gudegast'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Suçlular Takımı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
SUÇLULAR TAKIMI (DEN OF THIEVES) FİLMİNİN KONUSU NE?
Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi de Los Angeles'ın ünlü bankasının günlük olarak imha ettiği bu paraları almak için imkansız bir soygun planına girişir. Ancak farklı yeteneklerle donanmış olan bu elit ekibin işi planladıklarından daha zor olacaktır. Zira Los Angeles Şerif Bürosu'nun deneyimli ve cesur elemanları, hırsız çetesinin tam karşısında durmaktadır...
SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI KİM?
- Gerard Butler
- O'Shea Jackson Jr.
- 50 Cent
- Pablo Schreiber
- Meadow Williams
- Mo McRae
- Maurice Compte
- Evan Jones
- Kaiwi Lyman-Mersereau
- Dawn Olivieri
- Jay Dobyns
- Alix Lapri
- Eric Braeden
- Brian Van Holt
- Murph Connors
- Cooper Andrews
- Michael Bisping
- Elle Whitfield
- McKenna Flanagan
- Timothy Douglas Perez
- Michael Papajohn
- Madelyn Lazar
- Matthew Cornwell
- Bob Jennings
- Lewis Tan
- Stefanos Miltsakakis
- Scott Hunter
- Jordan Bridges
- Josh Diogo
- Sonya Balmores
- Lyon Beckwith
- DeVon Johnson
- Oleg Taktarov
- Daisy Pareja
- Adam Drescher
- Tracey Bonner
- Cory Scott Allen
- Jermaine Rivers
- Max Holloway
- Marcus LaVoi
- Nate Boyer
- Nick Loeb
- Emmet Flores
- Malieek Straughter
- Juan Gaspard
- Brendan Kelly
- Mario Cortez
SUÇLULAR TAKIMI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
ABD yapımı soygun aksiyon filmi Suçlu Takımı 2018 yapımıdır.