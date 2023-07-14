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MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? 14 Temmuz MasterCheff All Star ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmadı. Bugün ödül oyunu oynandı. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olduğu merak edildi. Peki, Masterchef 100 bin TL ödül kimin oldu? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 01:20
MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜLÜ KİM KAZANDI? 14 Temmuz MasterCheff All Star ödül oyununu kim kazandı?

Bugün 14 Temmuz Cuma günü ödül oyunu oynandı. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi oldu. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 14 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 100 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynandı. İlk turu bir takım kazandı ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi oldu.

İlk tur 25 soruluk bilgi yarışmasından oluştu. Bilgi yarışması oyunundan sonra 2. tura geçildi.

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan isim Eray oldu. Eray 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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