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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef All Star ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oldu!

Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen yemek yarışmasında ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 00:14 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 00:15
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef All Star ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oldu!

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 11. Bölümde ise 10. Yarışmacı belli oldu. Danilo, Mehmet ve Ömür Şeflerin istedikleri yemeği rakiplerinden daha iyi hazırlayıp en başarılı tabağa imza atan isim, 10. önlüğün sahibi oldu. Geçmiş sezonun yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

MASTERCHEF ALL STAR 10. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star, 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi.

Programda bu akşamın kazanan ve ana kadroya giren 10. yarışmacısı BERKER oldu.

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