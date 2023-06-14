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MASTERCHEF KİM KAZANDI? 14 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan başladı. MasterChef All Star'ın ilk bölümü 4 Haziran 2023 Çarşamba günü yayınlandı. Ana kadroya girebilmek için mücadele veren yarışmacılar arasından birisi en başarılı tabağı hazırlayarak ana kadroya çıkma hakkına sahip oldu. Detayları merak eden izleyiciler ise MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? şeklindeki sorulara cevap arıyor. MasterChef ana kadroya çıkan isim ve tüm detaylar....

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 01:40 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 02:00
MASTERCHEF KİM KAZANDI? 14 Haziran 2023 MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu!

MasterChef Türkiye All Star 2023 ilk bölümünde ana kadroya girmek için mücadele veren yarışmacılardan birisi en başarılı ürünü çıkararak ilk ana kadro yarışmacısı olma hakkını elde etti. MasterChef son bölüm detaylarını merak edenler yoğun olarak MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

14 Haziran 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen MasterChef All Star yarışmasında ilk ana kadro yarışmacısını belirleyecek oyun oynandı.

İlk turda yemeklerini hazırlayan tüm yarışmacıların yemeklerini tadan jüri şefler yaratıcılık yemeğini hazırlayacak isimleri seçti.

Yaratıcılık yemeği safhasında mücadele veren isimlerin hazırladığı yemekleri de tadan jüriler, ana kadroya ilk giren yarışmacının ismini açıkladı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Kritik mücadelede 3 jüri şeften de başarılı not alan GÜZİDE MasterChef 2023 All Star yarışmasının ana kadrosuna giren ilk isim oldu.

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