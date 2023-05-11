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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 11 Mayıs Perşembe tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 01:40
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Survivor son bölümünde bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar arabanın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor araba ödülünü hangi takım kazandı? İşte 11 Mayıs 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 etaptan oluşan bölümün ilk etabını Kırmızı takım 2-0 kazandı ve Mavi takıma karşı avantaj sahibi oldu. Araba ödülünün hangi takıma verileceği, 12 Mayıs'ta oynanacak olan ikinci etapta netleşecek. Ödül oyununu kazanan takımdan 5 kişiye araba hediye edilecek. Ayrıca kazanan takımın oyuncuları otelde kalıp, restoranda yemek yiyebilecek.

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