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IP MAN: KUNG FU USTASI (IP MAN: KUNG FU MASTERS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man: Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim?

Liming Li'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Ip Man: Kung Fu Ustası filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Ip Man: Kung Fu Ustası filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 16:00
IP MAN: KUNG FU USTASI (IP MAN: KUNG FU MASTERS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ip Man: Kung Fu Ustası filminin oyuncuları kim?

Matt Fowler, Philip Hersh, Yu-Hang To'nun başrollerinde yer aldığı ve Liming Li'nin yönetmenliğini üstlendiği film olan IP Man: KUNG FU USTASI filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında IP Man: Kung Fu Ustası (IP Man: Kung Fu Masters) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Ip Man: Kung Fu Ustası filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Ip Man: KUNG FU USTASI filmi tüm detayları...

IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Polis olarak görev yaptığı dönem Ip Man, bir çete liderini tutuklar. Ancak çete liderinin gizemli bir şekilde ölmesinin üzerine Ip Man cinayetle suçlanır. Bu durumun ardından gangsterin kızı babasının intikamını almak için harekete geçer. Polis gücünden ayrılmak zorunda kalan Ip Man bu sırada, yakında Japon ordusunun Guangzhou'ya gelişiyle de mücadele etmek zorunda kalır.

IP MAN: KUNG FU USTASI OYUNCULARI KİM?

  • Dennis To - Yip Man
  • Donnie Yen
  • Yuan Li Ruo Xin - Qing Chuan
  • Chang Qinyuan - Cheung Wing-Sing
  • Tong Xiaohu
  • Simon Yam
  • Hiroyuki Ikeuchi
  • Louis Fan
  • Michael Wong - San Ye
  • Shi Yanneng
  • Ka Tung Lam
  • Philip Hersh
  • Matt FowlerIP Man
  • Wong You-Nam

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