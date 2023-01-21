Haberler Magazin TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM (CRANK: HIGH VOLTAGE) FİLMİNİN KONUSU NE? Tetikçi 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM (CRANK: HIGH VOLTAGE) FİLMİNİN KONUSU NE? Tetikçi 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Mark Neveldine ve Brian Taylor'ın üstlendiği 2009 yapımı Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Tetikçi 2: Yüksek Gerilim filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 15:55
TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM (CRANK: HIGH VOLTAGE) FİLMİNİN KONUSU NE? Tetikçi 2 filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Tetikçi 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Tetikçi 2 filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2009 yapımı aksiyon ve gerilim filmi Tetikçi 2 detayları haberimizde...

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Chev Chelios, Çinli bir gangsterin bir kalp nakli operasyonuyla kalbini ele geçirmesi ve onun yerine elektrik ve pil düzenekli bir kalp takılması sonucu, kendini hem kalpsiz hemde kalbini geri almaya çalışacağı bir çıkmazda bulur.

TETİKÇİ 2: YÜKSEK GERİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jason Statham: Chev Chelios
  • Amy Smart: Eve
  • Efren Ramirez: Venus
  • Bai Ling: Ria
  • Dwight Yoakam: Doc Miles
  • Corey Haim: Randy
  • David Carradine: Poon Dong
  • Clifton Collins Jr.: El Huron
  • Reno Wilson: Orlando
  • Jose Pablo Cantillo: Ricky Verona
  • Joseph Julian Soria: Chico
  • Keone Young: Don Kim
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