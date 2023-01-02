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96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 96 saat filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Pierre Morel'ın oturduğu 96 saat filmi aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Bir babanın zamana karşı kızını kurtarma hikayesini anlatan 96 saat filminin konusu, oyuncuları ve filme dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:38
96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | 96 saat filminin oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

2008 yılında beyazperdede sinemasevelere heyecan dolu anlar yaşatan ve aksiyon sahneleriyle nefes kesen 96 saat filminin konusu, oyuncuları araştrılmaya devam ediyor. İşte 96 saat (Taken) filmine dair detaylar...

96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kızının kaçırılışını cep telefonu bağlantısında, hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kabus gibi bu durum, eski bir gizli ajan olan Bryan'ın başına gelir. Genç kadınları satan bir çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Ancak Bryan'ın çözmesi gereken ilk sorun, kendisinin Los Angeles'ta, kaçırılan kızının ise Paris'te olmasıdır. Üstelik kızını kurtarabilmesi için önünde sadece 96 saat vardır.

96 SAAT (TAKEN) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Liam Neeson – Bryan Mills
  • Maggie Grace – Kim Mills
  • Famke Janssen – Lenore
  • Xander Berkeley – Stuart
  • Katie Cassidy – Amanda
  • Olivier Rabourdin – Jean-Claude
  • Holly Valance – Sheerah
  • Jon Gries – Casey
  • David Warshofsky – Bernie
  • Nathan Rippy – Victor
  • Camille Japy – Isabelle
  • Nicolas Giraud – Peter
  • Gérard Watkins – Saint Clair

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