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MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? 50 bin TL'nin sahibi kim oldu? 19 Kasım MasterChef yeni bölümde neler oldu?

Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından ödül oyununun kazanan isim belli oldu. Peki, MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı kim? 19 Kasım MasterChef'te 50 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 02:00
MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı? 50 bin TL'nin sahibi kim oldu? 19 Kasım MasterChef yeni bölümde neler oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar ödül oyunu için kozlarını paylaştı. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından ödülün sahibi belli oldu.

Ödül oyununda Kırmızı Takım'a Somer Şef, Mavi Takım'a ise Mehmet Şef kaptanlık yaptı. Danilo Şef tarafından yapılan tadımların ardından ödülü kazanan takım belli oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Danilo Şef'in yaptığı değerlendirme sonrası soğuk ve sıcak başlangıç tabaklarını kazanan Kırmızı Takım oldu. Ara sıcak tabağını kazanan ise Mavi Takım oldu.

Ana yemek tabağı, Danilo Şef tarafından daha çok beğenilen takım Kırmızı Takım oldu Böylelikle ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu.

MASTERCHEF 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?

Ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım bireysel olarak yarıştı. Bireysel olarak karşı karşıya gelen yarışmacılardan, 50 bin TL'yi kazanan isim Kıvanç oldu.

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