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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için karşı karşıya geldi. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacılardan en iyi yemekleri yapmasını istedi. Yarışmacıların çıkardıkları tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 17 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 02:00
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacıların çıkardıkları tabakları değerlendirdiler ve ardından takım kaptanlarını belirlediler.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Büşra (Kaptan)

Kırmızı Takım

Tolga (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Büşra (Takım kaptanı), Gamze, Tayfun, Görkem, Burak Kaya, Serpilay, Ayaz, Burak

Kırmızı takım: Tolga (Takım kaptanı), Metin, Yağız, Atike, Kıvanç, Barış, Fatma Nur

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de elenen son isim Çağatay olmuştu.

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