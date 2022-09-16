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BÜYÜK GÖÇ FİLMİ İZLE 📺 | Büyük Göç (Exodus: Gods and Kings) filminin konusu ne? Büyük Göç filminin oyuncuları kimler?

TV'de ekranlara gelecek olan Büyük Göç filmi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Büyük Göç filmi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Christian Bale'in başrolünde yer aldığı filmin konusu ve oyuncu listesi merak ediliyor. Peki, Büyük Göç filminin konusu ne? Büyük Göç filminin oyuncuları kimler?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 17:00
BÜYÜK GÖÇ FİLMİ İZLE 📺 | Büyük Göç (Exodus: Gods and Kings) filminin konusu ne? Büyük Göç filminin oyuncuları kimler?

'Exodus Gods and Kings' (Büyük Göç) Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki film merakla bekleniyor. Büyük Göç filmi aynı zamanda tarihe de ışık tutuyor. İşte Büyük Göç filmi hakkında merak edilenler...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine son derece yakın iki kardeş gibidirler. Ramses sonunda firavun olur ve Musa'yı da en güvendiği danışmanı ve komutanı yapar. Ancak Ramses, küçükken bir nehrin kenarında bulunan Musa'nın İbrani olduğunu öğrendiğinde kardeşini çölde ölüme terk edecektir. Musa ise piramitlerin yapımında köle olarak çalışmaya zorlanan İbranilerin sesi olmuştur. Bir gün rüyasında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve İbranileri özgürleştirmek için yola çıkması gerektiğini görür. Böylece 600.000 köle ile birlikte kırk yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkar. Hedefleri ise vaadedilen topraklara ulaşmaktır...

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2014 yılı ABD , İngiltere , İspanya ortak yapımı olan Büyük Göç Filmi Oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Büyük Göç filminin çekimleri Pinewood Stüdyoları, Londra, Güney İspanya'daki Almeria bölgesi ve Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi.

BÜYÜK GÖÇ FİLMİ OYUNCULARI!

Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn Büyük Göç filminde rol alan isimler.

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