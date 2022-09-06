TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bir arkadaş grubunun etrafında geçen olayları anlatan Tuzak filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mike Gunther'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mike Behrman ile birlikte kaleme aldığı film hakkında, arama motorlarında bakılan Tuzak (Setup) filminin konusu ne? Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun süredir arkadaş olan Sonny, Vincent, ve Dave kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir. Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.

TUZAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

50 Cent

Bruce Willis

Ryan Phillippe

Jenna Dewan

Randy Couture

James Remar

Brett Granstaff

Yun Lee

Shaun Toub

Susie Abromeit

Rory Markham

Jay Karnes

Ambyr Childers

Omar Dorsey

TUZAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tuzak filminin çekimleri 2010 Kasım'ında Grand Rapids, Michigan'da gerçekleşti.