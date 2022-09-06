Haberler Magazin TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Mike Gunther'in yazıp yönettiği ABD yapımı Tuzak filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Peki Tuzak (Setup) filminin konusu ne? Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 17:30
TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Bir arkadaş grubunun etrafında geçen olayları anlatan Tuzak filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mike Gunther'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mike Behrman ile birlikte kaleme aldığı film hakkında, arama motorlarında bakılan Tuzak (Setup) filminin konusu ne? Tuzak filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TUZAK (SETUP) FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun süredir arkadaş olan Sonny, Vincent, ve Dave kendi çaplarında birer hırsızlardır. Vincent, hayatlarını yeniden kurmaları için bir iş planlar. Sonny de bu suçlu yaşamdan sıkılmış ve bırakmak istemektedir. Grubun diğer üyesi Dave ise eşi Valerie ile yeni bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Mücevher soygunu yapmayı planlayan bu arkadaş grubu, işler umdukları gibi gitmeyince birbirlerine düşman olurlar ve büyük bir yarış içine girerler.

TUZAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • 50 Cent
  • Bruce Willis
  • Ryan Phillippe
  • Jenna Dewan
  • Randy Couture
  • James Remar
  • Brett Granstaff
  • Yun Lee
  • Shaun Toub
  • Susie Abromeit
  • Rory Markham
  • Jay Karnes
  • Ambyr Childers
  • Omar Dorsey

TUZAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tuzak filminin çekimleri 2010 Kasım'ında Grand Rapids, Michigan'da gerçekleşti.

DİĞER
Albert Riera istenmediği takımında tarih yazdı! Olimpija Ljubljana'da rüya gibi bir başlangıç
Duayen gazeteci Hıncal Uluç'un son sağlık durumu nasıl? Hastanede tedavi görüyordu yeni haber geldi: "Artık makinelere bağlı değil"
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
F.Bahçeli Batshuayi açıkladı! "İdolüm..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAYIP KIZ (GONE GIRL) FİLMİNİN KONUSU NE? | Kayıp Kız filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
MasterChef'te kaptanlar belli oldu?
Doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet
Tasfiye etmek ne demek? - Borçların tasfiye edilmesi ne anlama geliyor? | Kimlerin borcu tasfiye edilecek, gerekli şartlar neler?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli Batshuayi açıkladı! "İdolüm..." F.Bahçeli Batshuayi açıkladı! "İdolüm..." 17:13
Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadınız! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadınız! 16:56
Toroğlu açıkladı! "6 hafta sonra..." Toroğlu açıkladı! "6 hafta sonra..." 16:53
Ergin Ataman: Gerekli cevabı sahada verdik Ergin Ataman: Gerekli cevabı sahada verdik 16:49
Kulüplerden TFF'ye geçmiş olsun ziyareti Kulüplerden TFF'ye geçmiş olsun ziyareti 16:45
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 16:41
Daha Eski
12 Dev Adam Belçika'ya şans tanımadı! 12 Dev Adam Belçika'ya şans tanımadı! 16:23
Mert Müldür bombası! Alternatifi de hazır Mert Müldür bombası! Alternatifi de hazır 16:11
Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori... 15:26
Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu krizi! 14:01
4. Dünya Göçebe Oyunları bilgilendirme toplantısı yapıldı 4. Dünya Göçebe Oyunları bilgilendirme toplantısı yapıldı 13:58
Alaba'dan Galatasaray itirafı! "Fenerbahçe derbileri..." Alaba'dan Galatasaray itirafı! "Fenerbahçe derbileri..." 13:53