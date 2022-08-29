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DEHA (GIFTED) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? - Deha filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Annesini henüz 6 aylıkken kaybeden küçük bir kızın velayetinin kimde olacağı sorusunu üzerine kurulan Deha filmi, sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Oyuncuların performansıyla herkesi ekran başına kilitleyen Deha filmi hakkında araştırılan Deha (Gifted) filminin konusu nedir? Deha filminin oyuncuları kim? Deha ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:01
DEHA (GIFTED) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? - Deha filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Marc Webb tarafından yönetilenve Tom Flynn tarafından yazılan ABD yapımı Deha filmi, izleyicilerinden tam not almasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Bunun üzerine filmseverler, film hakkında araştırmalara başladı. Deha filmi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

DEHA (GIFTED) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Florida'nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler (Mckenna Grace), okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank (Chris Evans) göndermek istemez. Mary'nin annesi aslında çok değerli bir matematikçidir ancak Mary henüz 6 aylıkken intihar etmiştir. O zamandan beri amcası Frank, Mary'nin vasisidir. Kız kardeşinin Mary'nin "normal" bir çocukluk yaşamasını istediğine inandığından, Mary'i bir devlet okuluna yazdırmakta kararlıdır. Ancak Mary'nin milyonda bir görülen bir matematiksel zekası olduğuna inanan Mary'nin büyükannesi aynı zamanda Frank'in de annesi olan Evelyn (Lindsay Duncan), Frank'ten Mary'nin velayetini almak için mücadele içine girecektir.

DEHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Chris Evans
  • Mckenna Grace
  • Lindsay Duncan
  • Jenny Slate
  • Octavia Spencer
  • Jeremy Ambler
  • Joe Chrest
  • Kelly Collins Lintz
  • John Finn
  • Julie Ann Emery
  • Keir O'Donnell
  • Elizabeth Marvel
  • Jon Sklaroff
  • Jona Xiao
  • Glenn Plummer
  • John M. Jackson
  • Will Buie Jr.

DEHA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 Amerikan drama filminin çekimleri ABD'de tamamlanmıştır.

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