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CEHENNEM (INFERNO) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Cehennem filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrollerini Tom Hanks ve Ben Foster'in paylaştığı, yönetmenliğini ise Ron Howard'ın üstlendiği Cehennem filmi hakkında, televizyonlarda yayınlanmasının ardından araştırmalar başladı. Sinemaseverler Cehennem (Inferno) filminin konusu nedir, oyuncuları kim, ne zaman çekildi? sorularının cevabını araştırıyor.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:00
CEHENNEM (INFERNO) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Cehennem filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyarlanan Cehennem filmi, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen filmler arasında yer alıyor. Başrollerin muhteşem oyunculuklarıyla seyircilerine unutulmaz bir deneyim yaşatan Cehennem filmi hakkında araştırılan filmin konusu, oyuncuları ve çekim tarihini haberimizde derledik.

CEHENNEM (INFERNO) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu...

CEHENNEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Tom Hanks
  • Ben Foster
  • Felicity Jones
  • Omar Sy
  • Irrfan Khan
  • Sidse Babett Knudsen

CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yapımı olan Cehennem filminin çekimleri ABD, Japonya, Macaristan ve Türkiye'de gerçekleştirildi.

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