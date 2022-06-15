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NOPE (Hayır) filminin konusu ne? Nope filminin yönetmeni kim? Nope filmi oyuncuları…

Sinemaseverlerin 12 Ağustos tarihinde beyaz perdede izleyeceği Nope filmi fragmanı ile dikkat çekmeyi başardı. Bilim kurgu ve gerilim türündeki film, sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Keke Palmer ve Daniel Kaluuja’nın başrolünde yer aldığı Nope filminin yönetmen koltuğunda ise Jordan Peele oturuyor. Peki, Nope filminin konusu ne? İşte tüm detaylar…

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:30
NOPE (Hayır) filminin konusu ne? Nope filminin yönetmeni kim? Nope filmi oyuncuları…

Pandemi döneminde yavaşlayan sinema sektörü 2022 yılında yine eski günlerine dönmeye başladı. Fragmanı ile dikkat çeken Nope filmi, 12 Ağustos günü vizyona girecek. Filmin fragmanını izleyenler oyuncu kadrosunu, yönetmenini ve konusunu araştırıyor. Nope filmi ile ilgili merak edilen konuları sizler için derledik…

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA JORDAN PEELE VAR!

Ünlü Amerikan oyuncu senarist ve yönetmen Jordan Pelee, Nope filminde hem senaryo hem yönetmenlik görevini üstleniyor. İlk yönetmenliğini Kapan filmiyle yaptı. Akademi Ödüllerinde En İyi Özgün Senaryo, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerine aday gösterildi. 2019 yılında Biz filmini yönetti.

NOPE FİLMİNİN KONUSU NE?

Nope filmi Kaliforniya'nın iç kısımlarında bir kasabada geçiyor. Issız bir kanyona yakın olan bu kasabada gizemli olaylar yaşanmaya başlıyor. Uzaylı temalı filmde kasaba sakinleri gizemli ve tüyler ürpertici bir keşif için kolları sıvıyor. Fragmanda verilen detaylardan biri de bu yaşanan olayların kameraya kaydedilme çabası. Filmde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi sosyal konulara da değiniliyor.

NOPE (HAYIR) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Keke Palmer

Daniel Kaluuya

Barbie Ferreira

Steven Yeun

Brandon Perea

Michael Wincott

Mark Casimir Dyniewicz Jr.

Donna Mills

Sophia Coto

Terry Notary

Jennifer Lafleur

Ryan W. Garcia

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