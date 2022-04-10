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David Beckham'ın mutlu günü! Oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

Bir dönem dünya futbolunun önemli isimleri arasında yer alan ve şu sıralar Amerika MLS Ligi takımı sahibi olan David Beckham'ın Brooklyn Beckham, evlendi. Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girerken, evilik sözleşmesi de imzalandı. Düğün 1.6 milyar dolar servete sahip Peltz Ailesi'nin Florida, Palm Springs'te bulunan malikanesinde yapıldı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 16:24
David Beckham'ın mutlu günü! Oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

Yıllardır sadece müzik, futbol ve moda dünyasının değil Magazin dünyasının da gündeminden düşmeyen David Beckham ile Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn Beckham uzun zamandır aşk yaşadığı Nicola Anne Peltz ile dünyaevine girdi.

David Beckham'ın mutlu günü! Oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

Peltz, ailesine ait Palm Springs'teki 103 milyon dolarlık malikanede gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü konuk katıldı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerinin bir araya geldiği davette 300 kişi hazır bulundu.

David Beckham'ın mutlu günü! Oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ
ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, damadına evlilik sözleşmesi imzalattı.

Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.

David Beckham'ın mutlu günü! Oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

EL ELE GELDİLER

Victoria-David Beckham çifti oğullarının heyecanına ortak oldu. Tören alanına el ele gelen çift şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

47 yaşındaki Victoria Beckham düğünde dantel süslemeli, askılı gümüş saten elbise tercih etti.

Eski futbolcu David Beckham ise bu özel gecede siyah simokin giydi.

David Beckham'ın mutlu günü! Oğlu Brooklyn Beckham sevgilisi Nicola Anne Peltz ile evlendi

Düğün 1.6 milyar dolar servete sahip Peltz Ailesi'nin Florida, Palm Springs'te bulunan malikanesinde gerçekleşti. Nelson Peltz'in kızının düğünü için 4 milyon dolar (59 milyon TL) harcadı iddia edildi. Brooklyn Beckham evlendikten sonra eşinin soyadını taşıma kararı aldı.

Uzun zamandır aşk yaşayan Brooklyn Beckham (23) ve Nicola Anne Peltz (27) çiftinin nikahı yılın düğünü olarak lanse ediliyor.

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