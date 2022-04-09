📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 59. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 56. bölümüyle 19 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 56. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

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GÖNÜL DAĞI 59. BÖLÜM KONUSU

Ramazanın bereketiyle ailecek kurulan bir iftar sofrasında Taner, İlhami'den duyduğu beklenmedik bir haberle sarsılır… Ramazan ise Asuman'ı istemeye hazırlanmaktadır ancak mazideki anıların getirdiği endişeler bir türlü peşini bırakmaz. Ramazan ve Asuman'ın isteme merasiminde neler yaşanacak?

Bu arada amcaoğullarına yurtdışından bir telefon gelir. Amcaoğulları ilk siparişlerini almanın heyecanıyla kolları sıvarlar… Zahide, Fikret'in vasiyetini açmasıyla birlikte çarpıcı gerçeği öğrenir. Zahide ve Sefer'i bekleyen bu durum çocukları nasıl etkileyecek?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 59. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 59. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

GÖNÜL DAĞI 59. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 59. BÖLÜM FULL İZLE

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE