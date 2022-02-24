Haberler Magazin Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm tek parça İZLE 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm FULL İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm tek parça İZLE 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm FULL İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm izleyenlerin karşısına çıktı. 24 Şubat Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın son bölümü için izleyiciler arama motorlarında "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm full izle", "TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle", "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 21. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 00:18
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm tek parça İZLE 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buşuşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan yine doruktaydı. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 24 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm full izle", "TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle", "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 21. ve en son yayınlanan bölümü...

👉 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

BARBAROSLAR 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi'ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro'yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis'i saymıştı. Kalimnos'u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir?

👉 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

Davaları yolunda Akdeniz'i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis'in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır? Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis'in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır'ın arasında neler yaşanacaktır? Hayatını kardeşi Martin'i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro'ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

👉 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

👉 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı tüm bölümler için TIKLAYIN

DİĞER
Yerli Leonardo DiCaprio lakaplı Arda Kural ‘yan yana gelmekten çekiniyorum’ demişti! Arda Kural ve Yıldız Asyalı 24 sene sonra buluştu!
Türk Hava Yolları'nın Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferleri iptal oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor