Haberler Magazin 📺 Teşkilat 35. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Teşkilat 35. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Teşkilat 35. ve yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler internette "Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle, Teşkilat son bölüm, Teşkilat konusu" araştırması yapıyor. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte Teşkilat dizisi 35. yeni bölümü ile ilgili bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:49
📺 Teşkilat 35. Bölüm İZLE - Teşkilat son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat 35. yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Diziyi izlemek isteyenler veya internet üzerinden takip etmek isteyenler "Teşkilat 35. yeni son bölüm izle" araması yapıyor. İşte Teşkilat son bölüm detayları ve 35. bölüm izleme linki…

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TEŞKİLAT 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Serdar'ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar'ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias'ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar. Diğer yanda ekip Serdar'ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır. Halit, Yıldırım'ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete'nin de Yıldırım'a bir sürprizi vardır.

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