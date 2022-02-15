Tuba Ünsal'ın bilinci kapandı

Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Adı Aylin' tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü. Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.

İLK MÜDAHALE SAHNEDE YAPILDI

Milliyet'in haberine göre; bilinci kapandığı öğrenilen oyuncunun ilk müdahalesi sahnede yapıldı. Kısa süre sonra kendisine gelen Ünsal, ilerleyen saatlerde taburcu oldu. Evinde dinlenmeye geçen Ünsal'ın, çarşamba günü prömiyeri gerçekleşecek oyunu için yeniden provalara başladığı konuşuluyor.

Güzel oyuncunun başrolünde oynadığı 'Adı Aylin' için bugüne kadar 4 milyon TL harcadığı ortaya çıkmıştı. Oyunda Tuba Ünsal'ın yanı sıra Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel ve Hande Subaşı gibi isimler de yer alıyor.

'ÇALIŞMAKTAN ÇOK YORULDUM'

Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum. Sadece oyuncu olsaydım, kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.