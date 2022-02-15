Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne anlatıyor? Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

1960'ların İstanbul'undan günümüz Ankara'sına uzanan tesadüflerle dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı Aşk Tesadüfleri Sever 2 izleyici tarafından merak ediliyor. "Aşk Tesadüfleri Sever 2"nin afiş fotoğraflarını, Mehmet Turgut çekerken, afiş tasarımını Arda Aktaş yaptı. Filmin orijinal müziklerine ise, ilk filmde olduğu gibi yine Ozan Çolakoğlu imza attı.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2020'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever-2 filminin çekimleri Ankara ve İstanbul'un farklı noktalarında tamamlandı2020'de vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever-2 filminin çekimleri Ankara ve İstanbul'un farklı noktalarında tamamlandı

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 KONUSU

Sema ve Niko geçmişte birbirbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti dolayısıyla bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayırır. Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olurlar. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler olur. Acaba ilk filmin tesadüflerle dolu örüntüsü devam filminde de kendisini gösterip bu iki hikâye arasında bir bağlantı kurulabilecek midir?

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Nesrin Cavadzade (Defne)

Yiğit Kirazcı (Kerem)

Elif Doğan (Sema'nın gençliği)

Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)

Hülya Gülşen Irmak (Nuran)

Levent Can (Yorgo)

Türkü Turan (Aylin)

Eli Mango (Marika)

Zuhal Olcay (Sema)

Uğur Polat (Niko)

Erkan Can (Kemal)