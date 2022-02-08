📺Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan 10. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 10. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Destan izleyicileri, dizisinin 8 Şubat Salı günü ekranlara gelen 10. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 10. bölüm bilgileri...

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DESTAN 10. BÖLÜM KONUSU

AKKIZ ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

Geçmişte Çin ile işbirliği yapıp Tılsım Hatun'a tuzak kuran Vargı Beg, şimdi de Akkız'a tuzak kurmayı başarmıştır. Batuga yılanın soktuğu Akkız'ın hayatını kurtarmak için onu Dağ obasına kadar sırtında taşır. Ama Çolpan Han, Akkız'ın orada tedavi edilmesine izin vermez. Çolpan Han'ın bu acımasızlığı Saltuk'un ilişkilerinin iyice gerilmesine yol açar.



ÇİN'DEN BİLE BÜYÜK BİR TEHLİKE

Çolpan Han'a Balamir'i verip Tutkun'u teslim alan Taizu, iyice ileri gider ve geçmişteki tuzakları ortaya çıkmasın diye Batuga'yı kaçırır. Batuga'nın yokluğuyla deliye dönen Alpagu Han, Temur'un isyanıyla iyice sarsılır. Bir de Çolpan Han'la Balamir'in birleşip yaptıkları kıyımı görünce çileden çıkar.

BATUGA ZOR DURUMDA

Akkız ve Batuga ise, hem kendilerine yeni yeni itiraf etmeye başladıkları duygularıyla hem de hasretlikle sınanırlar. Taizu, akıllı olup olmadığını anlamak için Batuga'ya işkence yapar. Ama Batuga'yı kurtarmaya gelen Akkız'ı, Çin'den bile büyük bir tehlike beklemektedir.



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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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