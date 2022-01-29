📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 49. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 49. bölümüyle 29 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 49. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM KONUSU

Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner'in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer'in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer'in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir? Bunun yanı sıra Elif ve Arif'in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FULL İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

TRT 1 CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1