Haberler Magazin 📺Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? KANAL D YAYIN AKIŞI

📺Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? KANAL D YAYIN AKIŞI

Sadakatsiz 46. yeni bölümü bu hafta yayın akışında göremeyen dizinin sıkı takipçileri internetten "Sadakatsiz neden yok?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba akşamları Kanal D ekranlarından yayınlanıyor. Sadakatsiz dizisinin 46. yeni bölüm tarihini merak ediliyor. Peki Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 12 Ocak Kanal D yayın akışı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 20:33
📺Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? KANAL D YAYIN AKIŞI

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da ekran başına kurulup Sadakatsiz'i izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Sadakatsiz bu akşam var mı?" ve "Sadakatsiz neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her çarşamba Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Kanal D'de Sadakatsiz dizisi yerine Logan: Wolverine filmi yayınlandı. Sadakatsiz dizisinin 46. yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem (T)
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Asi (T)
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar (T)
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Logan: Wolverine
22.45 Sadakatsiz (T)
01.30 Logan: Wolverine (T)
03.30 Gelinim Mutfakta
05.30 Küçük Ağa (T)

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