📺Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz 46. yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz neden yok? KANAL D YAYIN AKIŞI

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da ekran başına kurulup Sadakatsiz'i izlemek isteyenler, yayın akışı listesinde olmadığını görünce internetten "Sadakatsiz bu akşam var mı?" ve "Sadakatsiz neden yok?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her çarşamba Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisi, yılbaşı sonrası verilen ara nedeniyle bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkamayacak. Kanal D'de Sadakatsiz dizisi yerine Logan: Wolverine filmi yayınlandı. Sadakatsiz dizisinin 46. yeni bölümünün 19 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

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12 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem (T)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Asi (T)

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar (T)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Logan: Wolverine

22.45 Sadakatsiz (T)

01.30 Logan: Wolverine (T)

03.30 Gelinim Mutfakta

05.30 Küçük Ağa (T)

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