MasterChef Burcu Önal kimdir? MasterChef Burcu Önal nereli, kaç yaşında?

MASTERCHEF BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı.

Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı'nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.





BURCU ÖNAL GEÇEN SEZONDA DA YARIŞTI 🧐

Yarışmaya geçen sezon da katılan Burcu Önal, eleme turunda bir başka yarışmacı Walison Fonseca'ya yardım edip elenmişti.

MasterChef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Burcu Önal, bu sezonun da en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden Burcu Önal hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Önal'ın anlattığı Ajda Pekkan gerçekleri şefler başta olmak üzere herkesi şaşırttı.

AYNI EVDE KALMIŞLAR

Yarışmaya geçtiğimiz sezonda da katılan Burcu Önal, rakibi Wallison Fonseca'ya yardım etmiş ve bu hareketi yarışmasına mal olmuştu. Burcu Önal bu sezonda da yarışmada yerini aldı. Önceki akşam yayınlanan bölümdeyse anlattığı Ajda Pekkan gerçekleri herkesi şaşırttı.

Şeflerin "Dün biraz sinirli ve motivasyonsuz görünüyordun" sözlerine yanıt veren Burcu Önal şunları söyledi:

"Ben dünü dünde bıraktım şefim. Bir dönem aynı evde kaldığım Ajda Pekkan bana bu konuda bir ders vermişti... Yemek bilgisi çok iyidir Ajda Hanım'ın sürekli tatlı tatlı didişirdik. Yine öyle bir günün ertesi sabahında kahvaltıda endişeliydim. Ajda Hanım'da tam aksine bana çok iyi davrandı. Ben Ajda Hanım'a tartışmamızdan ötürü kötü davranacağını düşündüğümü söylediğimse ise 'Burcu'cum ben dünü düşünsem bugün Ajda Pekkan olmazdım' dedi. Bu da benim için ders oldu."