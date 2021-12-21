📺 Destan SON BÖLÜM İZLE | Destan 5. bölüm izle - atv canlı izle Destan izle (DESTAN TEK PARÇA FULL İZLE)

Destan 5. bölüm full izle araması yapanlar atv ekranlarına kilitlendi. Başrolünde Ebru Şahin'ın yer aldığı Destan dizisininin merakla beklenen 5. bölümü merak konusu oldu. Peki yeni bölümde neler olacak?

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar. Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer. Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır. Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

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Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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